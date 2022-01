Erste Schätzungen: Peab formerly Treb Tre Byggare B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peab formerly Treb Tre Byggare B präsentiert in der voraussichtlich am 04.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,67 SEK. Dies würde einer Verringerung von 54,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Peab formerly Treb Tre Byggare B 5,87 SEK je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,04 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,27 SEK je Aktie, gegenüber 10,00 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 58,00 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 58,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

