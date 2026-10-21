Peabody Energy Aktie
WKN DE: A2DPT7 / ISIN: US7045511000
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Peabody Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Peabody Energy äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,026 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,277 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,430 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,28 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,86 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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