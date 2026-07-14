Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A0YF1P / ISIN: US70509V1008

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pebblebrook Hotel Trust wird voraussichtlich am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,36 Prozent auf 397,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,324 USD im Vergleich zu -0,900 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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