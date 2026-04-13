Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A0YF1P / ISIN: US70509V1008

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pebblebrook Hotel Trust wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,314 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 326,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 320,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,502 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,900 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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