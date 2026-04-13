Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A0YF1P / ISIN: US70509V1008
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pebblebrook Hotel Trust wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,314 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 326,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 320,3 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,502 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,900 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest
Aktien in diesem Artikel
|Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest
|11,80
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.