Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pebblebrook Hotel Trust veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,315 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pebblebrook Hotel Trust noch -0,510 USD je Aktie verloren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 342,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 337,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,890 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,47 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at