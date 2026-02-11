Pembina Pipeline Aktie

Pembina Pipeline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C563 / ISIN: CA7063271034

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Pembina Pipeline legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pembina Pipeline wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,720 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pembina Pipeline 0,920 CAD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,13 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pembina Pipeline für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,21 Milliarden CAD aus.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,68 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,00 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,85 Milliarden CAD, gegenüber 7,31 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

