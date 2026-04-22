Pembina Pipeline Aktie
WKN DE: A1C563 / ISIN: CA7063271034
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pembina Pipeline veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Pembina Pipeline präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,726 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,800 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,48 Prozent auf 2,02 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pembina Pipeline noch 2,25 Milliarden CAD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,92 CAD aus. Im Vorjahr waren 2,67 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 8,33 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,68 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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