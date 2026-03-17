Penguin Solutions Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A415A4 / ISIN: US7069151055
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17.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Penguin Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Penguin Solutions wird voraussichtlich am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,423 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 339,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Penguin Solutions einen Umsatz von 365,5 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD im Vergleich zu 0,000 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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