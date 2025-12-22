Penguin Solutions Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A415A4 / ISIN: US7069151055
|
22.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Penguin Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Penguin Solutions wird voraussichtlich am 06.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,437 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Penguin Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 338,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Penguin Solutions Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Penguin Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.25
|Ausblick: Penguin Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.09.25
|Erste Schätzungen: Penguin Solutions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.25
|Ausblick: Penguin Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Penguin Solutions Incorporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.