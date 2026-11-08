Erste Schätzungen: PennantPark Floating Rate Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PennantPark Floating Rate Capital wird voraussichtlich am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,260 USD je Aktie gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll PennantPark Floating Rate Capital nach den Prognosen von 6 Analysten 65,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 267,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 255,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net