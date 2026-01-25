Erste Schätzungen: PennantPark Floating Rate Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PennantPark Floating Rate Capital wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,298 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 23,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 93,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 71,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,720 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 281,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 255,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at