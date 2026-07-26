Erste Schätzungen: PennantPark Floating Rate Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PennantPark Floating Rate Capital präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,270 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PennantPark Floating Rate Capital ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 39,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 67,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 48,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 272,7 Millionen USD, gegenüber 255,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at