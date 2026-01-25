Erste Schätzungen: Pennantpark Investment gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pennantpark Investment wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,156 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 37,60 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,250 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,72 Prozent auf 28,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,653 USD, gegenüber 0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 113,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at