Erste Schätzungen: PennyMac Financial Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PennyMac Financial Services wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,54 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 581,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 38,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 948,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,72 USD, gegenüber 9,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at