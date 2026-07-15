PennyMac Financial Services Aktie
WKN DE: A2N8PG / ISIN: US70932M1071
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PennyMac Financial Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PennyMac Financial Services wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,54 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 581,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 38,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 948,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,72 USD, gegenüber 9,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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