Erste Schätzungen: PennyMac Mortgage Investment Trust legt Quartalsergebnis vor

PennyMac Mortgage Investment Trust lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 94,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 80,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 489,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,990 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 346,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,74 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at