Erste Schätzungen: PennyMac Mortgage Investment Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PennyMac Mortgage Investment Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,304 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 93,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 77,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 407,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,990 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 376,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at