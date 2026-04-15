Erste Schätzungen: Penske Automotive Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Penske Automotive Group öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,88 USD. Dies würde einer Verringerung von 21,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Penske Automotive Group 3,66 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,42 Prozent auf 7,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Penske Automotive Group noch 7,60 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,27 USD, wohingegen im Vorjahr noch 14,13 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 31,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at