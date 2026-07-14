Erste Schätzungen: Penske Automotive Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Penske Automotive Group stellt voraussichtlich am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Penske Automotive Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,43 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,78 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,98 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,66 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,36 USD, gegenüber 14,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 32,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 31,81 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at