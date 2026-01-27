Erste Schätzungen: Penske Automotive Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Penske Automotive Group stellt voraussichtlich am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,12 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,54 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Penske Automotive Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,48 USD im Vergleich zu 13,74 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 30,61 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 30,46 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at