Erste Schätzungen: Peoples Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Peoples Bancorp wird sich voraussichtlich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,879 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Peoples Bancorp 0,760 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Peoples Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 118,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,88 Prozent verringert.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,04 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 3,31 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 462,5 Millionen USD, gegenüber 620,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at