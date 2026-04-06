Erste Schätzungen: Peoples Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Peoples Bancorp stellt voraussichtlich am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Peoples Bancorp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,796 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 118,7 Millionen USD – ein Minus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peoples Bancorp 151,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,39 USD je Aktie, gegenüber 2,99 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 479,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 618,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at