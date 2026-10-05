Peoples Bancorp Aktie
WKN: 923499 / ISIN: US7097891011
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Peoples Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Peoples Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Peoples Bancorp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,927 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,830 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 21,19 Prozent auf 123,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, gegenüber 2,99 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 493,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 618,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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