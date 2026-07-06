Erste Schätzungen: Peoples Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Peoples Bancorp wird voraussichtlich am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,844 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,05 Prozent erhöht. Damals waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 120,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 21,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Peoples Bancorp einen Umsatz von 153,3 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,43 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,99 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 490,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 618,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at