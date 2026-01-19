Erste Schätzungen: PepsiCo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PepsiCo öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

PepsiCo präsentiert in der voraussichtlich am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,24 USD. Dies würde einem Zuwachs von 101,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PepsiCo 1,11 USD je Aktie vermeldete.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,78 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PepsiCo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,98 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie, gegenüber 6,95 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 93,46 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 91,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at