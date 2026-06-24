PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Bilanz voraus
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24.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PepsiCo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PepsiCo lässt sich voraussichtlich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PepsiCo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,22 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PepsiCo in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 23,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,00 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 99,09 Milliarden USD, gegenüber 93,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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