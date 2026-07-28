PeptiDream Aktie
WKN DE: A1W0KK / ISIN: JP3836750004
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PeptiDream präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PeptiDream wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -3,190 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -8,430 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 31,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 5,68 Milliarden JPY gegenüber 4,31 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,82 JPY, gegenüber -28,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 41,08 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,52 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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