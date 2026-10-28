Erste Schätzungen: PeptiDream präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PeptiDream wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -7,007 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -8,480 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 51,91 JPY, gegenüber -28,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 36,35 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,52 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at