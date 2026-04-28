PeptiDream Aktie
WKN DE: A1W0KK / ISIN: JP3836750004
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PeptiDream stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PeptiDream wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass PeptiDream für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -8,050 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,970 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PeptiDream in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 56,87 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -28,990 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 45,09 Milliarden JPY, gegenüber 18,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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