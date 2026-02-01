Erste Schätzungen: PeptiDream vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PeptiDream wird voraussichtlich am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -5,695 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -20,100 JPY je Aktie erzielt worden.

PeptiDream soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -10,743 JPY, gegenüber 115,85 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 18,63 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 46,68 Milliarden JPY generiert wurden.

