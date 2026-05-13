Erste Schätzungen: Per Aarsleff A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Per Aarsleff A-S (B) präsentiert in der voraussichtlich am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 10,60 DKK. Im Vorjahresquartal waren 8,76 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Per Aarsleff A-S (B) nach den Prognosen von 3 Analysten 5,86 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,26 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 52,18 DKK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 46,38 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,02 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,62 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at