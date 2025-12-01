Erste Schätzungen: Per Aarsleff A-S (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Per Aarsleff A-S (B) wird voraussichtlich am 16.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 14,75 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Per Aarsleff A-S (B) 13,32 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Per Aarsleff A-S (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,94 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 46,15 DKK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 42,35 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 22,45 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,72 Milliarden DKK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at