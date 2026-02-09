Per Aarsleff A-S Aktie
WKN DE: A2AD7T / ISIN: DK0060700516
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Per Aarsleff A-S (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Per Aarsleff A-S (B) präsentiert voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,00 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,31 DKK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,14 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,52 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 53,58 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 46,38 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 24,92 Milliarden DKK aus, nachdem im Vorjahr 22,62 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
