Erste Schätzungen: Performance Food Group präsentiert Quartalsergebnisse

Performance Food Group wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,60 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,48 Prozent erhöht. Damals waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,11 Milliarden USD gegenüber 16,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,61 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,18 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 67,93 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 63,30 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at