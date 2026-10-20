Performance Food Group Aktie
WKN DE: A140K1 / ISIN: US71377A1034
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Performance Food Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Performance Food Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,29 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 115,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,05 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,08 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,67 USD aus. Im Vorjahr waren 2,29 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 72,86 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 67,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Performance Food Group Co
|
06:21
|Erste Schätzungen: Performance Food Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Performance Food Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Performance Food Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Performance Food Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Performance Food Group Co
Aktien in diesem Artikel
|Performance Food Group Co
|86,00
|1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.