Erste Schätzungen: Perion Network gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Perion Network wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,532 USD. Dies würde einem Zuwachs von 33,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Perion Network 0,400 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 30,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 158,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 1,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 631,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 478,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at