Erste Schätzungen: Perion Network gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Perion Network veröffentlicht voraussichtlich am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,69 Prozent auf 91,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,190 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 473,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 439,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at