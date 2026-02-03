Perion Network Aktie

Perion Network für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JC7P / ISIN: IL0010958192

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Perion Network legt Quartalsergebnis vor

Perion Network präsentiert in der voraussichtlich am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,506 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 136,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 439,3 Millionen USD, gegenüber 498,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

