Perion Network Aktie
WKN DE: A0JC7P / ISIN: IL0010958192
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Perion Network legt Quartalsergebnis vor
Perion Network präsentiert in der voraussichtlich am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,506 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 136,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 439,3 Millionen USD, gegenüber 498,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perion Network Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Perion Network legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Perion Network zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Perion Network präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Perion Network zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Perion Network Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Perion Network Ltd.
|7,40
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.