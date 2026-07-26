Erste Schätzungen: Perion Network stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Perion Network präsentiert voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 96,5 Millionen USD – ein Minus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Perion Network 103,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus. Im Vorjahr waren -0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 463,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 439,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at