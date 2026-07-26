Perion Network Aktie
WKN DE: A0JC7P / ISIN: IL0010958192
|
26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Perion Network stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Perion Network präsentiert voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 96,5 Millionen USD – ein Minus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Perion Network 103,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus. Im Vorjahr waren -0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 463,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 439,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perion Network Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Perion Network stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: Perion Network zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Erste Schätzungen: Perion Network gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
17.02.26