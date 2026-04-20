PerkinElmer Aktie

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WKN: 850943 / ISIN: US7140461093

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PerkinElmer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PerkinElmer gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,02 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PerkinElmer 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PerkinElmer in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 704,7 Millionen USD im Vergleich zu 664,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,40 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 2,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,86 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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