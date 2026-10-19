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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PerkinElmer legt Quartalsergebnis vor

PerkinElmer wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 699,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 694,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,36 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,85 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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