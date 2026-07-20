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WKN: 850943 / ISIN: US7140461093

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PerkinElmer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PerkinElmer wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 163,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 703,0 Millionen USD gegenüber 720,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,24 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,07 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,86 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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