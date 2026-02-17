Erste Schätzungen: Pet Valu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pet Valu äußert sich voraussichtlich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,511 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pet Valu 0,410 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,03 Prozent auf 327,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pet Valu noch 295,2 Millionen CAD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,64 CAD im Vergleich zu 1,22 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden CAD, gegenüber 1,10 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at