Pet Valu Holdings Aktie

Pet Valu Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTJF / ISIN: CA71584R1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Pet Valu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pet Valu äußert sich voraussichtlich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,511 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pet Valu 0,410 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,03 Prozent auf 327,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pet Valu noch 295,2 Millionen CAD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,64 CAD im Vergleich zu 1,22 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden CAD, gegenüber 1,10 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pet Valu Holdings Ltd Registered Shs Unitary When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Pet Valu Holdings Ltd Registered Shs Unitary When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pet Valu Holdings Ltd Registered Shs Unitary When Issued 28,42 1,00% Pet Valu Holdings Ltd Registered Shs Unitary When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen