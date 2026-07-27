Pet Valu Holdings Aktie

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WKN DE: A3CTJF / ISIN: CA71584R1055

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pet Valu zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pet Valu wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,351 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 CAD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 280,7 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pet Valu für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 289,3 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 CAD im Vergleich zu 1,41 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden CAD, gegenüber 1,18 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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