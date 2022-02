Erste Schätzungen: Petco Health and Wellness Company A legt Quartalsergebnis vor

Petco Health and Wellness Company A veröffentlicht voraussichtlich am 08.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,244 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Petco Health and Wellness Company A noch 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,48 Milliarden USD gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,879 USD, gegenüber 0,276 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 5,77 Milliarden USD im Vergleich zu 4,92 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at