Erste Schätzungen: Petco Health and Wellness Company A präsentiert Quartalsergebnisse

Petco Health and Wellness Company A wird voraussichtlich am 13.03.2024 die Bilanz zum am 31.01.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,027 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Petco Health and Wellness Company A 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,63 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Petco Health and Wellness Company A 1,58 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,088 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,340 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 6,21 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

