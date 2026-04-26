Petrobras Aktie
WKN: 899019 / ISIN: BRPETRACNPR6
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Petrobras informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Petrobras stellt voraussichtlich am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,24 BRL. Das entspräche einer Verringerung von 17,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,73 BRL erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Petrobras im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 137,31 Milliarden BRL abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,14 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,59 BRL, gegenüber 8,54 BRL je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 562,42 Milliarden BRL im Vergleich zu 497,55 Milliarden BRL im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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