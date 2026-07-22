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WKN: 615375 / ISIN: US71654V1017

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Petrobras legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Petrobras wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Petrobras 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 43,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 30,13 Milliarden USD gegenüber 21,02 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,98 USD, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 111,55 Milliarden USD im Vergleich zu 89,06 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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