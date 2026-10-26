Erste Schätzungen: Petrobras legt Quartalsergebnis vor

Petrobras präsentiert voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,38 BRL aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,54 BRL erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 29,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 165,51 Milliarden BRL gegenüber 127,91 Milliarden BRL im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,31 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,54 BRL je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 616,02 Milliarden BRL aus im Gegensatz zu 497,55 Milliarden BRL Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at