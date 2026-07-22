Erste Schätzungen: Petrobras legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Petrobras öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,30 BRL. Das entspräche einem Zuwachs von 59,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,07 BRL erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 119,13 Milliarden BRL. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 153,52 Milliarden BRL aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,10 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,54 BRL je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 566,42 Milliarden BRL, gegenüber 497,55 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at