WKN: 615375 / ISIN: US71654V1017

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Petrobras öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Petrobras wird sich voraussichtlich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,576 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent auf 22,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 89,04 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 91,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

